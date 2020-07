Aunque el fenómeno de la desaparición de personas se presenta en prácticamente todo el estado, la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos tiene identificados algunos puntos donde ocurren con mayor frecuencia.

La representante de FUNDEJ Guadalupe Aguilar menciona algunos de los municipios donde se registra el mayor número de desapariciones.

“Lagos de Moreno siempre ha sido, Tonalá, Tlajomulco ni se diga. Yo la verdad siento que no me da la vida, quisiera visitar todos los municipios porque les aseguro que en todos los municipios hay desaparecidos.”

Sin embargo a decir de la activista Guadalupe Aguilar hay una importante cifra negra de familiares de desaparecidos que decidieron no denunciar, y sus casos no son contabilizados. (Por José Luis Escamilla)