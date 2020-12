Tras la decisión de la CONASAMI de autorizar un aumento del 15 por ciento a los salarios mínimos, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que no se alcanzara consenso, y que los empresarios no estuvieran de acuerdo.

“Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia, ese es el mandato de la Constitución. Lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor, sin embargo, considero que fue una buena decisión”.

Y explicó que la propuesta empresarial era de aumentar sólo diez por ciento. (Por Arturo García Caudillo)