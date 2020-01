Las políticas públicas para combatir la contaminación ambiental, tales como la verificación vehicular, han fracasado en Jalisco, pues desde hace una década se mantienen sin cambios los parámetros sobre días fuera de norma por partículas suspendidas, advierte el investigador, Mario Enrique García Guadalupe, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.

Indica que durante los últimos 15 años, cada año se cuentan 150 días por encima de los 100 puntos IMECA que tolera la Organización Mundial de la Salud.

“Que quiere decir que efectivamente no hay una estrategia real de disminución de emisiones, sino simplemente se han ajustado las normatividades, pero sin causar efecto alguno”.

Estima que los cambios no llegarán mientras no se apueste a un cambio de combustibles e innovación tecnológica. (Por Mireya Blanco)