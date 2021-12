El entrenador de Tigres, Miguel Herrera dice sentirse orgulloso de ser el único mexicano entre los 4 semifinalista del Torneo y lamenta que en la Liga MX los dueños de los equipos confíen más en los técnicos extranjeros.

“Pasa por la oportunidad que le dan a los mexicanos no es tan solida como se la dan al extranjero; sin menos preciar la carrera que dos técnicos que han llegado a la liguilla y que lo hecho bien en el futbol mexicano, el técnico de León y el técnico del Puebla, son técnicos que no jugaron al futbol y van y los buscan de fuera y aquí hay jugadores reconocidos con cartel importante como para tomar la estafeta de la oportunidad y de repente no se la dan, entonces pues pasa por ahí en que confían más en el extranjero”

Este miércoles Tigres recibe el León en el juego de ida de las semifinales a las 21:00 horas en el estadio Universitario.

(Por Manuel Trujillo Soriano).