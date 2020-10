Como un hecho lamentable, así calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la detención en Estados Unidos, del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos (en la foto), y consideró que este hecho sólo confirma la degradación de la vida pública en el país.

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no sólo era una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo”.

Aseguró que, igual que como sucedió en el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, todos aquellos que estén relacionados con esta detención y que sigan laborando en la SEDENA, serán separados de su cargo y puestos a disposición. (Por Arturo García Caudillo)