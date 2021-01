Aunque no quiso hablar sobre el tema político, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de cuatro personas producto de la toma violenta del Capitolio, en el marco de la ratificación del triunfo de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos.

“Siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución, son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponde resolver, atender a los estadounidenses. Esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar. Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas”.

Aseguró que a pesar de estos hechos el peso se mantuvo estable, y negó que haya polarización en el país, pues el 70 por ciento de los mexicanos quiere que siga como presidente. (Por Arturo García Caudillo)