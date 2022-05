Es lamentable que el presidente López Obrador se mantenga en su postura de no revisar la estrategia de seguridad, pues la violencia sigue en aumento, dice el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.

“Han pasado ya cuatro años y no sólo no lo ha resuelto, ni siquiera lo ha contenido, estamos peor que antes. Entonces, ante qué estamos, ante un gobierno que en materia de seguridad claramente ha fallado a los mexicanos. No hay estrategia que permita suponer que vamos por el camino correcto. Es todo lo contrario porque cada día, como en este tema de los feminicidios, digamos que los datos, las gráficas, la estadística va a peor”.

Es muy triste, muy lamentable, agregó, y queda claro que no ha podido frenar la criminalidad en ningún rubro, ni en feminicidios, secuestros, desapariciones forzadas, u homicidios dolosos. No hay ruta ni estrategia que funcione. (Por Arturo García Caudillo)