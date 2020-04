La cantante y actriz Yolanda Ventura lamentó que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se tuviera que suspender debido al coronavirus ya que la española presentaría su primera película titulada “El club de los idealistas”, así lo mencionó en entrevista con Notisistema:

“Me da muchísima tristeza no haber podido ir al Festival de Cine de Guadalajara, es un festival internacional de cine, mi primer largometraje en México después de 32 años de vivir aquí, pues claro que me hacía ilusión, pero estas cosas te hacen darte cuenta de que no es tan importante, que lo realmente importante es la salud, la familia, lo demás, pues va y viene. “

Además, y para hacer más llevadera la cuarentena, Yolanda Ventura junto al director y productores de la puesta en escena “La realidad de Pitzi” decidieron exhibir el monólogo en el canal de YouTube de la actriz. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: Cuartoscuro)