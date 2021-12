Lamenta el investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Costa Sur del Estado, Luis Eugenio Rivera Cervantes, que cada vez más gente captura y compra fauna silvestre para tenerla en casa como mascota. Dice que está fue la tendencia del año que está por terminar:

“Desgraciadamente muchas de ellas ven condiciones inapropiadas y ese es el punto no, en jaulas muy pequeñas, la gente no sabe que darles de comer y les dan lo que ellos quieren, entonces el problema animal está con deficiencia nutricional, estresado”.

Pidió a la gente que en estas fechas decembrinas no regale fauna silvestre. (Por José Luis Jiménez Castro)