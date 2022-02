Empleados del Hospital de la Mujer lamentan la falta de información sobre la reubicación de este nosocomio a instalaciones ubicadas en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque.

Indican que todo ha girado en torno a versiones y critican la postura del director del OPD Servicios de Salud, José de Jesús Méndez de Lira, quien este martes citó al personal a las 12:00 y llegó tres horas antes, a las 9:00 generando más confusión.

Habla Teresa Espinosa enfermera del Hospital de la Mujer desde hace 17 años.

“Convocada a las 12:00 donde venía el doctor Méndez de Lira, nos la cambiaron llegó a las 9:00. En lo personal no alcancé a llegar, toda la información que tengo es porque me he enterado por los compañeros. Nos gustaría como personal de la salud que de nos notifique a informarnos que oficialmente que nos vamos. Sobre qué condiciones nos vamos, qué necesitamos para irnos, nada más eso pedimos como personal de la salud”. (Por Claudia Manuela Pérez)