Ante la inminente desaparición de la Liga de Ascenso del futbol mexicano, el presidente de los Correcaminos de Tamaulipas, Miguel Mansur, considera esta media como un retroceso:

“Es una decisión que están tomando pocas personas, en donde se va a afectar el empleo, desde los utileros hasta los jugadores, los entrenadores, estamos enfrentando un reto en donde nos sentimos contrariados, ¿Se están dando cuenta del error que vamos a quitar la competencia?, ¿se están dando cuenta de cómo va a terminar una liga de futbol?”.

Mientras que algunos otros dirigentes parecieran ya resignados y esperan solo el anuncio de la Federación que le dará formalidad a la decisión ya tomada.

En tanto el jugador de los Venados de Mérida, Alejandro Vela, declaró que la desaparición de la Liga de Ascenso para convertirla en la Liga de Desarrollo terminará con la carrera de muchos futbolistas.

“La realidad es que se van a quedar muchos sin trabajo, para mi retirarme o no no me pesaría tanto pero por las formas y como muchos otros jugadores que viven al día de este trabajo quedarse sin trabajo eso es lo que me duele, hay muchos jugadores que van empezando y que sí lo necesitan entonces creo que es es la gente que nos preocupa y creo que a muchos se les terminará la carrera por decisiones de gente que nunca estuvieron en la cancha”. (Por Manuel Trujillo Soriano)