Lamenta el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, que en país no se cuente con un listado en donde se pueda consultar los nombres de todos las candidatas y candidatos que participan en la actual contienda electoral, pues esto demuestra que son los partidos políticos los que llevan la mano en este tema y no los ciudadanos.

“La arquitectura de información pública para las elecciones es diseñada por los propios partidos políticos, es contraria a la posibilidad de identificar quiénes son los candidatos, comparar entre las opciones y elegir. Al día de hoy, los 125 mil candidatas y candidatos de todo el país no se encuentran en una sola lista”.

Indicó que desde la organización que preside, un amplio equipo de investigadores tuvo que dedicar una semana para poder generar un listado en el que aparecieran todos los candidatos del país, por lo que consideró se deben hacer ajustes al proceso a fin de que se puedan generar estos listados para que estén disponibles para toda la población y no sólo para quienes tienen el tiempo, el equipo y amplios conocimientos de cómo usar diversas plataformas de Internet. (Por: Aníbal Vivar Galván)