La estrategia de seguridad no da resultados suficientes porque las policías del país continúan siendo reactivas, considera el investigador del Colegio de Jalisco, Fernando Jiménez, al hablar de la crisis que ha generado el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua.

“Son policías que trabajan como hace 200 años. No se han modificado, no hay una visión de seguridad para los ciudadanos sino que es más bien son instituciones que a la llamada telefónica, al grito, reaccionan. No son unos policías que prevengan los delitos y que piensen en prevenirlos”.

El investigador del Colegio de Jalisco afirma que México vive uno de los peores momentos en materia de seguridad.

Señala que el hecho de que en los tres años de administración del presidente López Obrador ya se rebasen los homicidios dolosos de Felipe Calderón, revela la fuerza del crimen organizado, pero también el gran déficit de las policías federal y estatales. (Por Gricelda Torres Zambrano)