El asesinato de Luz Andrea el pasado martes a manos presuntamente de su pareja sentimental reveló otro enemigo de las mujeres víctimas de violencia: la apatía de los vecinos que escuchan gritos pero no piden ayuda.

La Comisaria de la División Especializada en Atención de la Violencia contra las Mujeres en Guadalajara, Saira Franco, señala que de la totalidad de reportes de violencia intrafamiliar que se reciben, solamente el 10 por ciento son realizados por vecinos.

“Son pocos los reportes que sean de terceras personas. Relativamente la gente piensa que son problemas de pareja y que nada más queda entre esas dos personas, pero la realidad es que puede trascender el no reportar, el no ser solidarios con la mujer y poderla ayudar porque esto puede detonar en un problema de violencia que puede terminar hasta el feminicidio.”

La comandante de la policía de Guadalajara asegura que cuando una persona reporta violencia intrafamiliar en casa de sus vecinos, los datos del reportante permanecen anónimos. (Por José Luis Escamilla)