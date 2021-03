Luego de la exhibida que le dio América al Guadalajara y ante la evidente molestia del dueño del equipo y de la afición rojiblanca, ayer el director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez acompañado del entrenador Víctor Manuel Vucetich ofrecieron una conferencia de prensa para dar la cara como responsables del proyecto y en donde Peláez lanzó una advertencia a los jugadores.

“Hay una gran responsabilidad y la asumo aquí está el director técnico junto a mi en cuanto al trabajo y la elección del plantel que va a jugar y por su puesto que los jugadores tienen que asumir la suya aquí un jugador con un rendimiento y una actitud como la de ayer, no van a seguir en Chivas. O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas. Así de sencillo. Entonces la actitud es muy importante y no es negociable como dijo Víctor”.

Por su parte, el entrenador del rebaño, Víctor Manuel Vucetich, reconoció reconoció que no siempre ha acertado con el planteamiento y cambios que ha realizado en los encuentros.

“Las cuestiones de los planteamientos a veces somos asertivos a veces no lo somos también eso es lo mas común en el futbol. Metemos jugadores o cambiamos jugadores para buscar una mejoría, a veces funcionan a veces no funcionan entonces es lo que normalmente pasa, no?”.

Mientras son peras o son manzanas, luego de 11 jornadas, Chivas esta fuera de zona de repechaje con solo 12 puntos de los 33 que ha disputado, producto de 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)