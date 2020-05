El cantante Andy Zuno lanzó una nueva versión del tema “En la Intimidad”, canción interpretada originalmente por Thalía y con el que el también actor no pretende comparar versiones, simplemente desea compartir los temas que marcaron su vida:

“Revisito estas canciones porque en lo personal me gustan, conecto con ellas, son canciones que forman parte también del soundtrack de mi vida, son canciones que me han acompañado a lo largo de mi vida y además de que la mayoría de las canciones que he reversionado son canciones que finalmente cantaron interpretes femeninas, entonces al revisitarlas yo inmediatamente cambia el sentido de la historia que cuenta la canción.”

Andy Zuno se sumará a los artistas que realizan conciertos a través de las redes sociales para sus fans en los próximos días. (Por Katia Plascencia / FB Andy Zuno)