A pesar que no deberían meterse a ellas, pero aún así los niños las usan para quitarse el calor, el ayuntamiento de Guadalajara inició un programa de mantenimiento de las 130 fuentes que hay en el centro de la ciudad. Entre ellas está el espejo de agua frente al Instituto Cabañas.

Entre las principales actividades está el clorado del agua y la eliminación de hongos. El director de Mejoramiento Urbano, Obed Pérez Fletes, explica.

“Sabemos que esta temporada hay mucha interacción con los niños entonces es por eso que queremos brindar el mejor espacio posible, en mejores condiciones y también invitar a las personas que nos ayuden a hacer el buen uso de este, de estos espacios”.

Son 20 trabajadores los que participan en estos operativos de saneamiento. Las labores se realizan dos veces por semana, y diariamente se supervisan cuartos de máquinas, instalaciones, coladeras y desagües Expertos recomiendan no ingresar a las fuentes a bañar, y más que un asunto de faltas administrativas, tiene que ver más con un tema de higiene y que no son las aguas más adecuadas para darse un baño. (Por Héctor Escamilla Ramírez)