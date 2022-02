El Ayuntamiento de Guadalajara lanzó la convocatoria para rediseñar los ingresos a las estaciones subterráneas de la Línea 3 del Tren Ligero porque las actuales no cuadran con el concepto arqutectónico del resto del primer cuadro de Guadalajara.

Las estaciones que se modificarán en sus ingresos son Guadalajara Centro, Santuario e Independencia.

Lo expresa el alcalde Pablo Lemus.

“No se imaginen que vamos a hacer una pirámide de cristal tipo el Louvre de París, no no es esa la intención, por el contrario es que las estaciones queden casi a ras del piso, que sean completamente traslucidas, es decir que sean una especie de cristal”.

A decir del alcalde el reto es que no se afecte la operación de las instalaciones actuales, por ejemplo, que se conserven las escaleras eléctricas actuales que no son para la intemperie.

El período para la entrega de las propuestas será del 16 al 30 de marzo del 2022 en las oficinas de la Superintendencia del Centro Histórico de nueve a tres de la tarde de lunes a viernes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)