En el Infonavit la gente sigue haciendo fila desde muy temprano para realizar trámites personales.

A pesar de las restricciones sanitarias, la fila comienza desde las 6 de la mañana ya que por línea o por teléfono no se pueden realizar trámites lamentan dos usuarias.

“Vaya usted a ver qué pasó aquí estoy -¿La hicieron venir?- Me hicieron venir porque yo estaba en mi casa encerrada- Correcto, muchas gracias ¿y a usted, en su caso, por qué la hicieron venir al Infonavit?- Porque tengo cita cada mes para ver lo de mi prórroga”.

Muchas de las personas se forman desde muy temprana hora en el Infonavit, no guardan la sana distancia y en ocasiones, carecen de cubrebocas. (Por José Luis Jiménez Castro)