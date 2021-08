Aunque la Guardia Nacional ya cuenta con cien mil integrantes, y de que el Ejército y la Marina tienen presencia permanente en materia de seguridad interior y en la construcción de obras de infraestructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no está militarizando al país.

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fé. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades, y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos”.

La participación de soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles y al pueblo, aseguró. Por cierto, reiteró que enviará al Congreso una Iniciativa de Reforma Constitucional para que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena. (Por Arturo García Caudillo)