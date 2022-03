Este domingo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola se reunió con las autoridades del Gobierno de Querétaro, luego de los lamentables hechos violentos.

Informó que el martes habrá una Asamblea extraordinaria de dueños de clubes, pero al momento: Desaparece la barra del Querétaro, las Barras ya no podrán viajar a juegos de visitante, además el Estadio de La Corregidora, queda suspendido.

“Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. El estatus de suspensión es a partir de hoy. No podemos generar actividad futbolística en este estadio”.

Por cierto que los directivos de Gallos serían duramente sancionados porque ya se comprobó que había pocos elementos de seguridad y Mikel Arriola dijo que no descarta que el equipo sea desafiliado. “Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia porque no se puede tomar una decisión que no cuenta con la visión de todas las partes”. (Por Martín Navarro Vásquez)