Falleció a los 65 años, David Ricardson, guionista y productor, de series como Malcolm el de en medio, Los Simpson y Dos hombres y medio. Una insuficiencia cardiaca terminaron con la vida del célebre escritor que recientemente se desempeñó como productor de la serie anumada de Netflix F is for family.

Antonio Banderas, Salma Hayek, Ryan Reynolds y Samuel L-Jackson se reunieron de nuevo para trabajar juntos en la segunda parte de la comedia de acción El otro guardaespaldas, cinta que se encuentra en etapa de postproducción y que se espera su estreno para agosto próximo.

El 19 de febrero llegará a la plataforma de Disney Plus, la serie de El show de los Muppets con sus cinco temporadas; según dio a conocer la revista Variety. (Por Paco Morales González)