Vicente Fernández ha sido criticado fuertemente, luego de que este miércoles se hiciera viral un fragmento de video en TikTok, en el que se le ve sentado con tres mujeres posando para una foto y se aprecia cómo, el cantante rodea por la espalda a una de ellas y le toca un seno. No se sabe cuándo fue esta foto y aunque algunos opinan que pudo ser accidental, el cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto.

El director y actor José Ángel García, padre de Gael García Bernal, se encuentra hospitalizado y en estado delicado, luego de presentar complicaciones de una fibrosis pulmonar que padece desde hace años. Su actual pareja, la actriz Bella de la Vega, declaró que comenzó tratamiento en casa porque no deseaba ir a un hospital y que el cuadro se complicó por una infección en la orina.

El fundador de Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, falleció este miércoles a los 71 años por complicaciones de covid-19. El guitarrista también padecía diabetes, situación que agravó el caso. La agrupación publicó un mensaje de duelo en su página oficial y pidieron oración para su compañero. (Por Paco Morales González)