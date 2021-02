Esta mañana se anunciaron las nominaciones a los Globos de Oro, que entrega la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. La ceremonia será virtual conducida por Tina Fey desde Nueva York y Amy Poehler desde Los Angeles, el próximo 28 de febrero. Los nominados aparecerán de manera remota y no habrá púbico. Por Mejor Película Drama, compiten The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman y el Juicio de los 7 de Chicago. Para Mejor Serie de Televisión de Drama se encuentran, The Crown, Lovecraft Contry, The Mandalorian, Ozark y Ratched.

En la categoría de Mejor Película Extranjera se encuentra una coproducción de Francia y Guatemala, con la película La Llorona. Jane Fonda recibirá el premio Celil B. DeMile por trayectoria y se reconocerá a lo mejor de le televisión y cine en 26 categorías.

Este 6 de febrero el grupo Green Day ofrecerá un concierto previo al Super Bowl del domingo, a través del canal de YouTube de la NFL y la cadena CBS. (Por Paco Morales González)