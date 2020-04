El Gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que no habrá conciertos en su estado hasta que haya una vacuna contra el Coronavirus, por lo que hasta el momento no se tiene un calendario específico para levantar el confinamiento y las restricciones, pero que las grandes reuniones de personas y los conciertos serán lo último en recuperar la normalidad.

La plataforma HBO GO ofrece contenidos digitales ahora también en América Latina para ayudar a pasar el aislamiento en casa. El servicio de entretenimiento, que no pide un registro ni costo a los usuarios que deseen disfrutar de contenidos seleccionados, ofrecerá este beneficio hasta el fin de este mes. Entre los contenidos se encuentran la primera temporada completa de “Sex and The City” y las dos primeras temporadas de “The Sopranos”.

Una vez más Paty Navidad vuelve a encender las redes sociales debido a los comentarios que ha hecho, en donde pone en duda que la pandemia por el coronavirus sea cierta. La actriz y conductora pidió a sus seguidores y ciudadanos en general a que salgan a las calles y tomen videos de los hospitales cercanos a cada localidad, con el fin de demostrar si es verdad que hay infectados en los centros de salud y si los hay, cerciorarse de que en verdad estén enfermos de Covid-19. (Por Katia Plascencia Muciño)