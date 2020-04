La actriz Aislinn Derbez será la narradora de una nueva serie del canal Discovery Channel titulada Siete mundo, un planeta, que hablará de las especies en peligro de extinción y la biodiversidad. Esta producción filmada en Asia, la Antártida, Australia, Europa, África, Sudamérica y Norteamérica. Llegará a la pantalla chica en junio próximo.

La banda The Killers estrenó una nueva canción titulada Fire in bone, que formará parte de su sexto álbum de estudio llamado Imploding the mirage. Los músicos realizaron una transmisión por internet para dar a conocer este tema que en pocas horas logró cerca de 200 mil visualizaciones en YouTube.

Este domingo falleció el vocalista del grupo Luzbel, Arturo Huizar, a los 63 años, considerado una de las mejores voces del heavy metal de México. La empresa productora JSC dio a conocer la noticia en redes sociales, sin especificar la causa de su muerte. (Foto: Cuartoscuro)