Considerada una diva del soul la cantante Betty Wright falleció a los 66 años este domingo 10 de mayo en su casa en Miami, luego de una batalla contra el cáncer. Betty lanzó su primer álbum, My first time around en 1969 cuando apenas tenía 15 años y colocó durante su carrera varios éxitos en las listas de Billboard.

Con desinfección constante de áreas y mobiliario y reglas de distanciamiento social en filas y restaurantes, demás de solamente el 30 por ciento de su aforo, el parque de Disney en Shanghai, reabrió sus puertas este lunes y agotó sus entradas desde unos días antes. Este es el primer parque del mundo en operar después de la pandemia del coronavirus.

La convención de cómics y cultura pop más grande del mundo, la Comic-Con de San Diego, no se cancelará este año como se había anunciado, pero se llevará a cabo vía online y de manera gratuita, bajo el concepto: Comic-Con en casa. Las fechas exactas serán reveladas en los próximos días. (Por Paco Morales)