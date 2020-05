Carlos Vives presentó su nuevo sencillo en colaboración con el español Alejandro Sanz. El tema titulado “For Sale” forma parte del próximo disco del colombiano “Cumbiana” en el que tendrá más colaboraciones y será lanzado a la venta este viernes.

La actriz australiana Ruby Rose anunció que no estará en la segunda temporada de “Batwoman”, serie que continuará su historia con una nueva protagonista que todavía no ha sido escogida. Mediante un comunicado, Rose agradeció a todas las personas que hicieron de la primera temporada todo un éxito, sin especificar las razones de su sorprendente salida.

La cinta “Legalmente rubia 3” es un hecho, así lo confirmó su protagonista Reese Witherspoon. El proyecto estará a cargo de Mindy Kaling y Dan Goor como los escritores, sin embargo, aún no hay una fecha de inicio de rodaje debido a la pandemia. (Por Katia Plascencia Muciño)