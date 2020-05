El cantante Pepe Aguilar informó en sus redes sociales que una propiedad de la familia fue consumida por un incendio. Explicó que su padre, el fallecido Antonio Aguilar, le tenía mucho aprecio y que fueron años de lucha, de sueños, de entrega y arduo trabajo, que se fueron en pocas horas, pero que afortunadamente ninguna persona o casa resultaron dañadas.

Bryan May, integrante de Queen, dio a conocer que mientras estuvo en el hospital durante una semana, por un desgarre en el músculo del glúteo, sufrió un ataque al corazón por lo que se sintió cerca de la muerte.

La protagonista de la película Roma, Yalitza Aparicio se convirtió en tendencia en Twitter, luego de que compartió una columna que escribió para el diario The New York Times, en donde habla sobre su experiencia en la cinta de Cuarón. En la red social apunta: Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista, mientras soy tendencia a causa de ello”. (Por Paco Morales)