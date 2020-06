La compañía Cirque Du Soleil anunció que se encuentra al borde de la quiebra por la pandemia. Guy Laliberté aseguró que pondrá de su bolsillo junto con otros accionistas para crear un fondo de 50 millones de dólares para sus necesidades de liquidez a corto plazo, antes de considerar venderla.

El artista animador Nick Kondo anunció que ya se comenzó a trabajar en la película “Spiderman: Into the Spider-Verse 2”. Los trabajos de esta cinta se retrasaron por el Covid-19 y por lo tanto su estreno también, que se realizará hasta el 7 de octubre del 2022.

Alex Tenas, baterista de Jarabe de Palo, declaró que el cantante Pau Donés, fallecido este martes luego de su lucha contra el cáncer, sabía que le quedaban pocos días y que desde su diagnóstico en el 2015, tomó con filosofía su situación y se enfocó en su música y no en la enfermedad. (Por Paco Morales González)