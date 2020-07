La cantante Lana del Rey publicará en septiembre su primer libro de poesía titulado Violet bent backwards over the grass, algo así como Una violeta inclinada hacia atrás sobre la hierva. El lanzamiento incluirá un disco con las narraciones de los poemas con música de Jack Antonoff y todo el dinero recaudado de las ventas se destinará a una organización que apoya a las comunidades indígenas de Nuevo México, Utah y Arizona.

El 29 de septiembre Mariah Carey publicará una nueva autobiografía bajo el nombre de El significado de Mariah, un libro que terminó de escribir esta misma semana, según dio a conocer en redes sociales. Este material también tendrá su versión de audiolibro.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, conocida como Chiquis Rivera, dio a conocer que tanto ella como su esposo Lorenzo dieron positivo a la prueba de covid-19, pero no presentaban ningún síntoma. Antes de este examen se habría practicado tres pruebas más desde que comenzó la pandemia a las cuales dio negativo. (Por Paco Morales González)