Julia Roberts y Denzel Washington trabajarán de nuevo juntos en una película producida por Netflix que llevará el nombre de Leave the world behind, o Dejar el mundo atrás, basada en una novela homónima de Rumaan Alam, que cuenta la historia de dos familias desconocidas entre sí y que se ven obligadas a pasar juntas un largo fin de semana, en el que todo sale mal.

La plataforma de streaming FilminLatino, propiedad de IMCINE, cumple cinco años de promover el cine mexicano y para celebrarlo ofrecerán una programación especial con títulos que se estrenarán a partir del 25 de julio de manera paulatina y por tiempo limitado. Todas son cintas que han dado de qué hablar en el mundo o ganado premios internacionales.

La esperada película Tenet, del realizador Christopher Nolan, que ha retrasado su estreno en varias ocasiones, ha salido de manera indefinida de los lanzamientos programados de la Warner Bros. Por ahora ya no hay fecha tentativa. (Por Paco Morales González)