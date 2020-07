La cantante Taylor Swift anunció de manera sorpresiva a todos sus fans que tiene listo un nuevo álbum llamado Folklore y que lanzará hoy a la media noche. El disco que grabó discretamente tendrá 16 canciones y algunas colaboraciones.

El famoso festival de música electrónica Tomorrowland ofrecerá un espectáculo online a través de una nueva tecnología streaming que fue creada para ofrecer al espectador una experiencia que incluya efectos especiales en 3D. El evento se realizará este 25 y 26 de julio, con un costo de 12.5 euros por día o 20 por los dos días. En el elenco se encuentran Tiësto, Matin Garrix, Y Katy Perry, entre muchos más.

La actriz Sharon Stone reveló en una entrevista que durante los ochentas y en su mejor momento de actriz sufrió de acoso sexual y muchas situaciones incómodas. Lamentó además, que no existiera entonces un movimiento como Me too, para denunciar a los acosadores. (Por Paco Morales González)