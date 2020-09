El cortometraje “Crescendo”, dirigida por Percival Argüero Mendoza, bajo la producción del Centro de Capacitación Cinematográfica, y que aborda el abuso que desde el poder sufre la mujer en México, ganó premio en la sección Narrativa del International Film School que entrega La Academia de Hollywood. La ceremonia de premiación será de manera virtual el próximo 21 de octubre.

Un nuevo libro oficial sobre los Beatles, que contendrá más de un centenar de conversaciones de los músicos y material gráfico, saldrá a la luz en agosto de 2021. Según adelanta la prensa británica, “The Beatles: Get Back” revelará la historia que hay detrás del que fue el último álbum grabado por el cuarteto de Liverpool, “Let It Be”. También en agosto del próximo año se lanzará el documental del mismo nombre, dirigido por Peter Jackson.

Tras la ruptura del noviazgo entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel, el colombiano, a través de sus redes sociales anunció que la serie que ambos protagonizarían para la plataforma Disney Plus, quedó totalmente cancelada. Yatra aseguró que esto es debido a sus múltiples compromisos musicales, entre ellos, la gira que realizará en Estados Unidos junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias. (Por Katia Plascencia Muciño)