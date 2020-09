El actor Jim Parsons, protagonista de la serie The Big Bang Theory, reveló en una entrevista con Jimmy Fallon que tanto él como su marido padecieron coronavirus a principios de marzo. Relató que tuvieron síntomas leves de resfriado y que posteriormente perdieron el olfato y el gusto. Durante la charla habló de cómo hubiera reaccionado su personaje de Sheldon Cooper e invitó a la gente a extremas precauciones.

El Festival de Cine de Cannes, en Francia, que no pudo llevarse a cabo en mayo por la pandemia, tendrá una pequeña edición del 27 al 29 de octubre con la proyección de cuatro filmes de su Selección Oficial y otras funciones especiales.

La nueva versión cinematográfica de Jóvenes Brujas, película estrenada en 1996, ya no llegará a las salas de cine, sino que tendrá su estreno directo en plataformas digitales. Hasta el momento sólo está contemplada para Estados Unidos el 27 de octubre próximo a través de Amazon Prime Video, en opción de compra o renta y se prevé que posteriormente salga en el resto del mundo. (Por Paco Morales González)