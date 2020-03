La grabación de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, fue detenida para evitar contagios del Covid-19. El actor César Bordón, quien interpreta al mánager del cantante, Hugo López, aseguró que las medidas se tomaron por precaución, pero que en el elenco no se reportó ningún posible contagio. El mercado cinematográfico de China, uno de los más grandes del mundo, se prepara para reactivar la economía de la industria, una vez que pase la pandemia, por lo que reestrenará en la pantalla grande películas como Harry Pottery la Piedra Filosofal y las cuatro cintas de Los Vengadores de Marvel. Varios artistas lanzaron música nueva el día de hoy, con la intención de subir el ánimo en la gente y acompañarlos en la etapa de aislamiento. J Balvin lanzó su disco Colores, con un primer sencillo titulado amarillo y todos los nombres de las canciones refieren un color distinto. Por su parte, The Weeknd estrenó su disco After Hours y Paulina rubio y Raymix lanzaron la cumbia titulada Tú y yo. (Por Paco Morales / Foto: Archivo)