La revista especializada Variety dio a conocer el sueldo que recibirán las actrices Sarah Jessica Parker (en la foto), Kristin Davis y Cynthia Nixon, por su regreso a la miniserie de “Sex and the City” que producirá HBO. Cada una cobrará un millón de dólares por capítulo. La gran ausente será Kim Catrall, quien no participará con su personaje de Samantha Jones.

El actor Brendan Fraser regresará al cine con una película llamada “The Whale”, que contará la historia de un profesor de escritura online que vive hundido en su sofá y padece obesidad mórbida. La cinta es una adaptación de una obra de teatro del mismo nombre, escrita por Samuel D. Hunter.

El actor tapatío Manuel García–Rulfo, quien ha tenido participaciones en películas de Hollywood, ahora protagonizará una serie en Netflix. Se trata de “The Lincoln Lawyer”, inspirada en la saga de novelas criminales del escritor Michael Connelly. (Por Paco Morales González)