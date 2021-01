La cantante Demi Lovato estrenará un documental titulado Bailando con el diablo, el próximo 23 de marzo a través de YouTube, en el que narrará su lucha contra las adicciones y el episodio de sobredosis que casi termina con su vida en el 2018.

Por tercera ocasión, la película The Many saints of Newark, que servirá de precuela de la famosa serie Los Sopranos, retrasó su estreno para el 24 de septiembre de este año. La fecha original de su presentación era en abril del año pasado, pero debido a la pandemia, no ha sido posible su premiere.

La cantante Danna Paola anunció ayer en Instagram, que su más reciente álbum Knock Out, fue filtrado en redes de manera ilegal, por lo que plataformas digitales como Spotify, la apoyaron publicando prematuramente el disco para que las reproducciones le favorecieran a ella y no a quien lo filtró. (Por Paco Morales González)