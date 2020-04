Después de la pandemia el mundo no será el mismo y que los seres humanos valorarán más la vida y se olvidarán un poco de los bienes materiales y la superficialidad considera el cantante Pepe Aguilar. Además augura el surgimiento de nuevos talentos musicales y en el arte en general. Lo anterior lo declaró en una entrevista con un diario mexicano.

Ricardo Arjona regresa a la música con un tema titulado Hongos, que a partir de hoy se encuentra disponible en todas las plataformas y formará parte de un álbum doble que se llamará Blanco y Negro. El primero titulado Blanco será lanzado este año y Negro hasta el 2021.

El próximo lunes, 4 de mayo, se estrenará en la plataforma Disney + la película Star Wars: The rise of Skywalker, dos meses antes de lo previsto y en el marco del Día de Star Wars, que celebran los fans de la saga alrededor del mundo. (Por Paco Morales)