El capitán del Guadalajara Jesús Molina se mostró autocrítico al reconocer que las Chivas no han estado a la altura y le han quedado a deber a su afición en lo que van del Torneo.

“El diagnostico es que es una primera parte del torneo mala esa es la realidad, no hemos cumplido primero con los objetivos que nosotros mismos nos trazamos antes de empezar el torneo y evidentemente el no cumplir con esos objetivos es quedar en deuda también con la afición, así que no hemos estado a la altura pero bueno se viene una segunda parte del torneo y está en nosotros poder revertir la situación”.

Reconoció Molina, que por lo que dejaron de hacer las Chivas, es merecido, el lugar 13 que ocupan actualmente en la tabla de posiciones.

(Por Manuel Trujillo Soriano).