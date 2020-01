Tras su dolorosa eliminación en la Copa, las Chivas no tienen tiempo para lamentarse y ahora enfocarán todas sus baterías a la Liga, indicó ayer por tarde, el defensa, Antonio el “Pollo” Briseño.

“Perdimos no pasamos fue un fracaso para la institución no hay que tenerle temor a la palabra y eso apunta a que nosotros retomamos las cosas para la liga agarrar al toro por los cuernos saber que tenemos la Liga por delante y vamos muy bien qué es lo más importante en este momento porque es la única que nos queda no, a la afición lo único que les pedimos es que nos sigan apoyando”.

Después de su práctica de esta mañana, las Chivas viajaran a San Luis Potosí para encarar su juego de mañana ante el Atlético de aquella ciudad en duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga MX. (Por Manuel Trujillo Soriano)