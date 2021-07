Las cosas no se arreglan cerrando calles, señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro, a la pregunta de Notisistema sobre el bloqueo de la avenida Lázaro Cárdenas este miércoles, por parte de vecinos de la colonia El Álamo hartos de la inseguridad.

“Pues hubo un hecho que molestó mucho y por supuesto indignó y lo entendemos, no creo que las cosas se arreglen cerrando calles, atendimos de inmediato el tema y vamos a estar atentos, a final de cuentas son situaciones que suceden en cualquier ciudad …insistir en que los reclamos más justos no tienen porque expresarse afectando a otros y ojalá que esta idea de estar cerrando calles pare de una vez pues con eso no se resuelve nada”.

El aumento de asaltos y la muerte de un vecino al intentar robarle su camioneta, motivó la movilización de los vecinos de El Álamo. (Por Claudia Manuela Pérez)