En respuesta a las descalificaciones que les hiciera el Gobernador por protestar porque el Peribús no llega a Tonalá, el presidente de la FEU, Javier Armenta, advierte que continuarán con su lucha para que los usuarios tengan un trato equitativo en el transporte público.

“Sí cree que por este tipo de aclaraciones nos va a intimidar, está equivocado. No intimidó a mis compañeros ni el cinco de junio, ni a quienes estuvimos en en el parque Resistencia Huentitán, ni ahora a quienes participamos en la denuncia del Macro Periférico y no vamos a permitir que quiera pasar por encima de la organización y además de los derechos humanos de quienes vivimos en el Área Metropolitana y tampoco abuse de nuestra inteligencia”.

El rector general Ricardo Villanueva, reprobó también las declaraciones del gobernador, quien llamó vividores a los integrantes de la FEU. (Por Gricelda Torres Zambrano)