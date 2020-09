Sabiendo que sus habitantes representan el 68 por ciento del electorado en el municipio de Bolaños, en su más reciente asamblea, la comunidad indígena de San Sebastián Teponohustlán y Tuxpan decidió que las elecciones del 2021 serán bajo el régimen de Usos y Costumbres, o de lo contrario, de nueva cuenta no se permitirá la instalación de casillas en su territorio.

De este importante acuerdo, nos habla el profesor Óscar Bautista coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponohustlán y Tuxpan de Bolaños:

“Todos los partidos políticos nos han decepcionado, en nuestra comunidad no se instalarán casillas por partidos políticos. Sí queremos participar en las elecciones del año 2021, pero por Usos y Costumbres en nuestro territorio”.

Cabe recordar que en las campañas del 2018 esta comunidad wixarika no permitió la entrada a candidatos ni a partidos en protesta por la desatención de sus derechos políticos y para exigir al gobierno federal les restituya las más de 10 mil hectáreas invadidas por ganaderos nayaritas, pese a que los juicios ya fueron ganados en los tribunales desde hace casi tres años. (Por Antonio Arteaga Paz / Foto: archivo)