La mayoría de los políticos y de los presuntos servidores públicos viven en una realidad alterna, casi idílica, en la que solamente ellos creen.

“Los problemas que enfrentamos son, así puedo afirmarlo, hechos o incidentes focalizados, que afectan muy pocos municipios y muy pocas casillas electorales. En ningún caso esos hechos o incidentes ponen en riesgo la validez de una elección distrital o en un estado. Los casos en que se podría afectar una elección municipal son contados. Creo que sobran dedos de las manos para dar cuenta de ellos”, dijo ayer jueves 3 de junio la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en reunión con los presidentes de los institutos electorales de todas las entidades del país.

“Desde luego que toda agresión contra los candidatos, no importa de qué partido, es una vulneración a la gobernabilidad democrática. Los hechos que han ocurrido, afectando a candidatos de todos los partidos, en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral. Son hechos reprobables, sus autores deben ser castigados con todo el rigor de la ley, pero, hasta donde tenemos información, no tienen una motivación electoral”, precisó.

También ayer, sobre el mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “Hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades y en este caso la libertad para elegir a los representantes del pueblo, no hay ningún problema. Existen, como en todo proceso electoral, confrontaciones, a veces agresiones, pero hay normalidad política, hay normalidad democrática en México. Entonces, todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección, es nuestra responsabilidad y se está cumpliendo (…) no hay nada que temer”.

Sin embargo, los hechos cotidianos desnudan la violencia que agobia a todo el país, a la que no es ajeno el estado de Jalisco.

Llegaremos a los comicios del próximo domingo 6 de junio del 2021 con una región sur de Jalisco agobiada por el miedo, a tal grado que en Jilotlán de los Dolores sólo el partido Morena se atrevió a conservar su planilla en la contienda por la presidencia municipal.

Bastaría con darle seguimiento a las crónicas de la violencia para entender la forma en que se entreveran las desgracias entre las poblaciones fronterizas de Michoacán y Jalisco. Sufren la zozobra poblaciones jaliscienses como Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Gómez Farías, Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo y Ciudad Guzmán.

Esta región comparte desgracias con todas las poblaciones que gravitan en torno a Autlán de Navarro, ciudad de frágil economía y martirizada por la siniestra presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa del occidente del país y de la República Mexicana, que tiene su asiento en poblaciones vecinas, como La Huerta y Casimiro Castillo.

Desde el martes 30 de marzo del 2021, Ramiro Hernández García, dirigente estatal del PRI en la entidad; Pilar Pérez Chavira presidenta estatal del PAN y Manuel Delgadillo, líder del PRD, señalaron como regiones difíciles y peligrosas debido a la inseguridad, a las costas sur y norte de Jalisco y al área metropolitana de Guadalajara.

Pero no son los únicos casos, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara hay un corredor violento que cruza la amplísima región de la Ciénega de Chapala, en el que repercuten hechos dolorosos y desgracias que se trasladan intermitentemente entre Jocotepec, La Barca, Ocotlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, y todas sus áreas de influencia.

Muy similar es la situación en las regiones Valles, Norte y Altos. La violencia, los secuestros, los torturados, los desaparecidos y las fosas clandestinas ilustran un tétrico panorama.

Desde 2008 se ha empoderado en Lagos de Moreno, cabecera de la región Altos Norte, una gran diversidad de expresiones delictivas sin que se haya hecho lo suficiente para combatirlas y castigarlas.

También hay un dolor permanente que agobia a los habitantes de Tepatitlán de Morelos y de los municipios aledaños de la región Altos Sur, en donde los desaparecidos se han convertido en una verdadera calamidad. La colindancia de esos municipios con los estados de Zacatecas y Aguascalientes ha vuelto vulnerable a la región a las incursiones de bandas del crimen organizado que operan en esas entidades vecinas.

Así sucedió con las balaceras entre grupos armados en las inmediaciones de rancherías de Teocaltiche, Jalisco, los días jueves 6 y viernes 7 de mayo, que provocaron el éxodo de sus comunidades de casi 700 personas, agobiadas por la violencia y el miedo.

En la región Costa Sur-Sierra Occidental se tienen registros de la expansión del cultivo de estupefacientes y esto puede atribuirse a la falta de oportunidades e inversión en la región que detone fuentes de trabajo con salarios dignos. Estas actividades han marcado una descomposición social en diversas comunidades, donde ya no es posible transitar libremente, y la percepción social de inseguridad es cada vez mayor por la fuerte presencia del crimen organizado.

Hechos ocurridos en Puerto Vallarta, costa norte de Jalisco, en meses recientes, muestran la fragilidad de esa región frente a los embates de la delincuencia. El 18 de julio del 2020 se privó de la Libertad en Puerto Vallarta a un grupo de entre 13 y 14 jóvenes turistas de Guanajuato y asesinaron al empresario Joaquín Alba. El domingo 22 de noviembre del 2020 fue secuestrado y ultimado a balazos en Puerto Vallarta el empresario inmobiliario Felipe Tomé. La madrugada de viernes 18 de diciembre del 2021 fue asesinado en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta el exgobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

La única tranquilidad que prevalece en amplias regiones del país y de Jalisco es la paz de los sepulcros. La fragilidad de la sociedad y de los gobiernos es evidente en muchas regiones del país. Más allá de que se garantice la realización de los comicios, difícilmente alguien podría negar que la delincuencia organiza tenga metidas las manos en el proceso electoral, impulsando, protegiendo, amenazando candidatos, o financiando actividades políticas. (Por Pedro Mellado Rodríguez)