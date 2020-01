Aunque no quiso afirmarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartó que las farmacéuticas estén detrás de la negativa de los gobernadores del PAN a sumarse al Insabi.

“Hay laboratorios por ejemplo que tienen sus negocios con algunos gobiernos estatales, el sumarse significa que hay que comprar los medicamentos todos en conjunto, pero ya lo vamos a ver, porque ya no se puede ocultar nada, desde luego hay vendedores de medicamentos que no quieren que haya este sistema de compra consolidada y quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados, porque además se conocen o les deben favores o cosas por el estilo… ¿Pueden estar las farmacéuticas detrás de esta resistencia del PAN?… No sé, pero todo eso está influyendo mucho”.

Sin embargo señaló, hay que esperar a las 12 de la noche de hoy, que es cuando se vence el plazo para que los estados se sumen al Insabi. (Por Arturo García Caudillo)