Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las vacunas anti-covid de Pfizer, se aplicarán no sólo en la Ciudad de México y Saltillo, sino también en las entidades cercanas.

“Se va a procurar desde mañana que no sólo sean hospitales de la Ciudad de México, o de Saltillo, si no que se pueda vacunar a personal médico de la región, o sea, que se incluya a Hidalgo, lo más cerca, por las características de baja temperatura que debe de conservar la vacuna, pero lo más que se pueda, cercano a la ciudad, y lo mismo cercano a Saltillo, puede ser que Monterrey, lo más cercano”.

Las vacunas serán vigiladas y resguardadas por las Fuerzas Armadas. El acuerdo, confirmó, es que se inicie con un periodo de calibración, a partir de mañana, y que estas primeras dosis se apliquen al personal de los hospitales donde se atiende a enfermos de Covid. (Por Arturo García Caudillo)