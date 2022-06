Las pruebas que tanto le preocupan debería de presentarlas él, asegura el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, respecto de las acusaciones en contra del Ejecutivo Federal, quien indignado ha pedido que le comprueben su relación con el crimen organizado.

“Los nexos de este gobierno con el crimen organizado, es justamente porque no queremos que se consolide la ruta de lo que hemos señalado públicamente: un narcogobierno, un narcoestado. López Obrador ha dicho: presenten pruebas, no solo acusen, repitiendo algo que debiera aplicarse a sí mismo cada vez que acusa, que presente pruebas de sus dichos, que tenga los tamaños suficientes y la autoridad política y moral para hacerla”.

Finalmente, Zambrano le respondió a su excompañero de partido, pues ambos fueron fundadores del PRD, que ni se preocupe por su reforma electoral, porque no va a pasar. (Por Arturo García Caudillo / Foto: @Jesus_ZambranoG)