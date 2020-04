Para el exportero, Oswaldo Sánchez, en el aspecto táctico Ricardo Antonio Lavolpe fue el mejor entrenador que tuvo.

El argentino, quien anunció que se retira como técnico, dirigió a Oswaldo en el América y sobre todo en Selección Nacional.

El excampeón con Chivas y Santos, esto dijo a Notisistema.

“Sin duda en el aspecto táctico fue el mejor, el mejor técnico que tuve, sin duda. Un tipo que creo que el futbol le ha quedado a deber con pocos campeonatos en su haber, con pocos reconocimientos. Tal vez su carrera ha estado manchada por temas de no tener buen trato con la prensa, no tener buen trato con la gente, pero no, él es una gran persona, es un tipo humilde, un tipo trabajador”.

Indicó que Lavolpe tuvo dos facetas: una como el técnico estricto y regañón y la otra como gran ser humano y persona altruista. (Por Martín Navarro Vásquez)