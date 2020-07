La contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 ha mermado también la atención que ofrece el Centro Vehicular de Devolución Inmediata.

Aunque nadie lo había informado de manera oficial, en el CVDI no hay atención abierta al público.

Por ejemplo a quienes acuden a pedir la baja de un reporte de robo de un automóvil se les da una cita en la puerta, según explicaron usuarios.

“Ahorita se está manejando por cita y solamente tienen citas por la mañana muy temprano. Tienes que venirte 6:30 de la mañana para agarrar turno y te den ficha. Las fichas las empiezan a entregar a las 8 de la mañana creo, y para esto ya hay un mundo de gente”.

Hay dos noticias: la mala y la peor.

La mala es que no se pueda agendar cita por teléfono y forzosamente se debe acudir.

La peor es que no hay citas sino hasta la segunda semana de agosto. (Por José Luis Escamilla)